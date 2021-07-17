Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил в субботу глава КС Арман Диланян.
C требованием признать недействительными результаты выборов в КС обратились блоки «Армения» и «Честь имею» (экс-президентов
Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии «Армянская родина» и «Зартонк» («Пробуждение»).
Решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов КС оставил в силе.
КС Армении отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты парламентских выборов
Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил в субботу глава КС Арман Диланян.