КС Армении отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты парламентских выборов

Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил в субботу глава КС Арман Диланян.



C требованием признать недействительными результаты выборов в КС обратились блоки «Армения» и «Честь имею» (экс-президентов

Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии «Армянская родина» и «Зартонк» («Пробуждение»).



Решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов КС оставил в силе.