Украинские футболисты и судьи обязаны будут иметь на своей спортивной форме лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Украинские футболисты, а также судьи, которые обеспечивают официальные футбольные матчи на Украине, обязаны будут иметь на своей спортивной форме лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. По его словам, предложение поддержано исполкомом УАФ и распространяется на матчи всех украинских футбольных лиг.