Украинские футболисты и судьи обязаны будут иметь на своей спортивной форме лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Украинские футболисты, а также судьи, которые обеспечивают официальные футбольные матчи на Украине, обязаны будут иметь на своей спортивной форме лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. По его словам, предложение поддержано исполкомом УАФ и распространяется на матчи всех украинских футбольных лиг.
2021-07-17T20:11:04+03:00
2021-07-17T20:11:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:11, 17 июля 2021
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