Госслужащие США в Вене испытывали симптомы, схожие с теми, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе

Как пишет журнал New Yorker, признаки так называемого «гаванского синдрома» испытали в этом году по меньшей мере 20 американцев в австрийской столице из числа дипломатов, сотрудников разведки и работников посольства. Источники издания не исключают, что причиной недомогания стали атаки с возможным применением «направленной энергии». Агентство Рейтер в свою очередь отмечает МИД Австрии «со всей серьезностью» изучает данные о наличии проблем со здоровьем среди американских госслужащих в посольстве.
2021-07-17T20:09:57+03:00
2021-07-17T20:09:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:09, 17 июля 2021
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