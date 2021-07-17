Госслужащие США в Вене испытывали симптомы, схожие с теми, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе

Как пишет журнал New Yorker, признаки так называемого «гаванского синдрома» испытали в этом году по меньшей мере 20 американцев в австрийской столице из числа дипломатов, сотрудников разведки и работников посольства. Источники издания не исключают, что причиной недомогания стали атаки с возможным применением «направленной энергии». Агентство Рейтер в свою очередь отмечает МИД Австрии «со всей серьезностью» изучает данные о наличии проблем со здоровьем среди американских госслужащих в посольстве.