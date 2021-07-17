Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в стране

Решение принято на фоне задержек с поставками вакцин в регионы из-за повышенного спроса. Минпромторг и Минздрав доложить об итогах инвентаризации до 21 июля. Ранее вакцинацию от коронавируса из-за нехватки вакцин приостанавливали в Хабаровском крае, Удмуртии и Ульяновской области.
2021-07-17T20:08:04+03:00
2021-07-17T20:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:08, 17 июля 2021
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