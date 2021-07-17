Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в стране

Решение принято на фоне задержек с поставками вакцин в регионы из-за повышенного спроса. Минпромторг и Минздрав доложить об итогах инвентаризации до 21 июля. Ранее вакцинацию от коронавируса из-за нехватки вакцин приостанавливали в Хабаровском крае, Удмуртии и Ульяновской области.