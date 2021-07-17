Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки под Оренбургом

Как передает «Интерфакс», предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель и пассажиры — женщина и две девочки, от полученных травм скончалась на месте, 7-летний мальчик госпитализирован.
2021-07-17T20:05:43+03:00
2021-07-17T20:05:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872782-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 17 июля 2021
Загрузка комментариев...