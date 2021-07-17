Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки под Оренбургом

Как передает «Интерфакс», предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель и пассажиры — женщина и две девочки, от полученных травм скончалась на месте, 7-летний мальчик госпитализирован.