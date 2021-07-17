Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится завтра в 13:00 по московскому времени

Заседание пройдет в формате видеоконференции. По словам источников ТАСС, ключевые разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ улажены. Как ожидается, повестка встречи будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.
2021-07-17T20:04:20+03:00
2021-07-17T20:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 17 июля 2021
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