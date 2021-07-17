Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится завтра в 13:00 по московскому времени

Заседание пройдет в формате видеоконференции. По словам источников ТАСС, ключевые разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ улажены. Как ожидается, повестка встречи будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.