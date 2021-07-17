Министерская встреча ОПЕК+ назначена на завтра, на 13:00

Об этом сообщил секретариат организации. В начале июля решение об увеличении добычи было заблокировано ОАЭ, которые, требовали для себя особых условий. На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что ОАЭ и Саудовская Аравия договорились, что база снижения добычи ОАЭ будет повышена до 3,65 млн б/с.
2021-07-17T19:36:14+03:00
2021-07-17T19:36:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 17 июля 2021
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