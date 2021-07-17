Столкновение двух грузовых поездов в Амурской области привело к сходу с рельсов девяти вагонов

Об этом «Интерфаксу» сообщили в компании «А-Проперти» — собственнике Эльгинского комплекса. Компания пообещала оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь, в том числе материальную. Ранее в транспортной прокуратуре сообщали, что в составе двух поездов было более 140 вагонов, из которых более 90 сошли с рельсов. Лобовое столкновение поездов произошло на участке дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования. По данным следствия, два человека из числа локомотивной бригады погибли, двое пострадали. Одной из версий столкновения называют сердечный приступ машиниста.