Суд арестовал подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Азове

В четверг 51-летний Семен Нам нанес многочисленные ножевые ранения трем пассажирам, следовавшим из Азова в село Круглое, и скрылся. В результате нападения погибла 33-летняя женщина, две госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что подозреваемого разыскивали на территории Азова, он был задержан накануне утром.
2021-07-17T19:32:19+03:00
2021-07-17T19:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 17 июля 2021
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