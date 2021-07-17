Суд арестовал подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Азове

В четверг 51-летний Семен Нам нанес многочисленные ножевые ранения трем пассажирам, следовавшим из Азова в село Круглое, и скрылся. В результате нападения погибла 33-летняя женщина, две госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что подозреваемого разыскивали на территории Азова, он был задержан накануне утром.