Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий не вышел на свободу после 72 часов задержания

Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитников. Под стражей также остаются зампред «Весны» Валентин Стефанович, юрист организации Владимир Лабкович и его жена. 14 июля силовики провели обыски в ряде негосударственных организациях, в том числе и в «Весне». Задержали более десятка правозащитников в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Некоторых задержанных 14 июля сегодня отпустили, в том числе гражданку России Евгению Бабаеву – волонтера «Весны».