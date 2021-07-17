Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий не вышел на свободу после 72 часов задержания

Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитников. Под стражей также остаются зампред «Весны» Валентин Стефанович, юрист организации Владимир Лабкович и его жена. 14 июля силовики провели обыски в ряде негосударственных организациях, в том числе и в «Весне». Задержали более десятка правозащитников в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Некоторых задержанных 14 июля сегодня отпустили, в том числе гражданку России Евгению Бабаеву – волонтера «Весны».
2021-07-17T19:31:29+03:00
2021-07-17T19:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 17 июля 2021
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