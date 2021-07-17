Центризбирком заверил списки кандидатов в Госдуму от нескольких партий

Это позволяет им открыть избирательный счет и начать вести предвыборную кампанию.

Одной из первых сегодня своих кандидатов заверила партия «Яблоко». В ее федеральном списке – более 300 кандидатов, а по одномандатным округам будут баллотироваться почти 160 человек. При этом некоторых претендентов на место в Госдуме из списка исключили. Это произошло после того, как два дня назад Центризбирком выявил недостатки в документах более чем 30 кандидатов.

Вместе с тем глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что в выборах от «Яблока» сможет участвовать политик Андрей Пивоваров, который находится в СИЗО по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации. Ранее он жаловался на то, что ФСИН задерживала выдачу документов.

Помимо «Яблока» Центризбирком принял списки кандидатов от партии «Зеленые» и Партии пенсионеров. Заверены кандидаты и от «Российского общенародного союза», чьим лидером является экс-кандидат в президенты Сергей Бабурин. Этой партии, впрочем, необходимо еще собрать 200 тысяч подписей для регистрации федерального списка и не менее 3% подписей для каждого кандидата в одномандатном округе. В свою очередь, в списке ЛДПР произошли изменения: из ее федеральной части были исключены 4 кандидата.

После заверения списков кандидатов партии должны подать документы на их регистрацию, после чего этот вопрос выносится на заседание Центризбиркома. Сами выборы в Госдуму намечены на 19 сентября, голосование будет проходить 3 дня.