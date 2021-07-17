В Белоруссии из изолятора выпустили россиянку, сотрудничающую с правозащитным центром «Весна»

Против организации, активно поддерживающей протесты в республике, ранее возбудили уголовное дело.

Евгения Бабаева провела в изоляторе временного содержания трое суток. Ее задержали вместе с другими правозащитники в минувшую среду в рамках уголовного дела, возбужденного против центра «Весна». Россиянка находится в статусе подозреваемой. Но что именно ей могут вменить, неизвестно. Бабаева сотрудничает с «Весной» как волонтер — дежурила возле отделений милиции и посещала суды по делам задержанных участников протеста. В Белоруссию девушка приехала вместе со своим мужем пять лет назад, когда ему предложили в республике работу.

С обысками к белорусским общественным организациям, партиям и правозащитникам, экономистам и политикам пришли 14 июля. Известно, что 11 сотрудников «Весны», а также двое бывших членов центра задержаны в рамках дела об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и уклонении от уплаты налогов. Сегодня после трех суток в изоляторе освободили еще несколько правозащитников, но некоторые по-прежнему остаются под стражей.

Протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов. На беспрецедентные массовые акции власти ответили репрессиями в отношении участников митингов, лидеров оппозиции, журналистов и правозащитников.