Лев, напавший на ребенка на базе отдыха на Кубани, а также другие дикие животные содержатся на базе незаконно

Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Сегодня львица напала на базе отдыха в Успенском районе на 13-летнего ребенка. Девочка подошла к вольеру и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев нанес удар лапой по руке ребенка, подросток госпитализирован с рваными ранами предплечья. Прокуратура решает вопрос об изъятии льва и других диких животных. Угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.