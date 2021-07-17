Лев, напавший на ребенка на базе отдыха на Кубани, а также другие дикие животные содержатся на базе незаконно

Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Сегодня львица напала на базе отдыха в Успенском районе на 13-летнего ребенка. Девочка подошла к вольеру и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев нанес удар лапой по руке ребенка, подросток госпитализирован с рваными ранами предплечья. Прокуратура решает вопрос об изъятии льва и других диких животных. Угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.
2021-07-17T18:37:26+03:00
2021-07-17T18:37:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 17 июля 2021
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