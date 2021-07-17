Обвиняемый в убийстве вдовы замдиректора Самарского филиала Россельхозбанка Пузиковой найден мертвым в больнице ФСИН

Тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы замдиректора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, найден мертвым в больнице ФСИН. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении СК. Ранее Рясков был доставлен в больницу для медосмотра. По предварительным данным он совершил самоубийство. В УФСИН по Самарской области ТАСС заявили, что криминального следа в смерти обвиняемого нет. Пузикову обвиняли в отравлении собственного мужа в 2012 году, но в итоге оправдали. В начале июля Рясков записал видеообращение, в котором рассказал о взятке одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора. На следующий день Пузикова была обнаружена мертвой, а Ряскова задержали по подозрению в убийстве.