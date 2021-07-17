Гражданку России, волонтера правозащитного центра «Весна» Евгению Бабаеву выпустили из ИВС в Белоруссии

Как сообщается в телеграм-канале правозащитников, под стражей она провела 72 часа. Сейчас Бабаева находится под подпиской о невыезде в качестве подозреваемой по уголовному делу. В чем конкретно ее подозревают, неизвестно. По словам мужа Бабаевой, они переехали в республику из Москвы более пяти лет назад после того, как ему предложили работу в Белоруссии.