Гражданку России, волонтера правозащитного центра «Весна» Евгению Бабаеву выпустили из ИВС в Белоруссии

Как сообщается в телеграм-канале правозащитников, под стражей она провела 72 часа. Сейчас Бабаева находится под подпиской о невыезде в качестве подозреваемой по уголовному делу. В чем конкретно ее подозревают, неизвестно. По словам мужа Бабаевой, они переехали в республику из Москвы более пяти лет назад после того, как ему предложили работу в Белоруссии.
2021-07-17T18:32:41+03:00
2021-07-17T18:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 17 июля 2021
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