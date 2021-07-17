Неизвестные похитили сына жительницы Дагестана Нины Церетиловой после того, как она выиграла суд у бывшего мужа

Она добилась для него ограничений в родительских правах, и предполагает, что именно он стоит за похищением. Ранее бывший муж Церетиловой пытался отобрать у нее детей в том числе из-за того, что у нее были татуировки, пирсинг, она отказывалась носить хиджаб. В ответ женщина обвиняла его в побоях.
2021-07-17T18:10:10+03:00
2021-07-17T18:10:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:10, 17 июля 2021
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