Неизвестные похитили сына жительницы Дагестана Нины Церетиловой после того, как она выиграла суд у бывшего мужа

Она добилась для него ограничений в родительских правах, и предполагает, что именно он стоит за похищением. Ранее бывший муж Церетиловой пытался отобрать у нее детей в том числе из-за того, что у нее были татуировки, пирсинг, она отказывалась носить хиджаб. В ответ женщина обвиняла его в побоях.