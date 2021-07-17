Кубинские ученые объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

Об итогах испытания препарата Abdala рассказал главный наблюдатель клинических исследований, доктор Франсиско Берналь.

«В настоящее время и в рамках других анализов эффективности мы можем сообщить, что вакцина Абдала показывает 100% эффективность в предотвращении тяжелых системных заболеваний. Следует понимать, что у этих типов пациентов наблюдается тот этап развития болезни, когда они уже не реагируют на внешние раздражители или боль, у них развиваются осложнения, обычно требуется искусственная вентиляция легких и, к сожалению, у некоторых из них наступает летальный исход. В проведенном исследовании эффективности ни один пациент, вакцинированный Абдалой, не развился в сторону этого тяжелого системного заболевания», — заявил Франсиско Берналь.

Кубинская вакцина состоит из трех компонентов, что предполагает три укола. В основе препарата лежит технология, использующая только те части вируса, которые лучше всего стимулируют иммунный ответ.

