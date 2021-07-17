В Петербурге с начала пандемии официально выявили полмиллиона случаев заражения коронавирусом

Впрочем, сами чиновники говорят о том, что эти цифры занижены. На официальном портале Стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что Петербург перешагнул планку в полмиллиона заразившихся коронавирусом. Выздоровело по данным этого ресурса 479 тысяч человек. Впрочем, сами чиновники неоднократно говорили о том, что ориентироваться на эти цифры нельзя. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире петербургского «Эха» заявлял, что по расчетам смольного на самом деле в городе переболело в 5 раз больше горожан, то есть около 2,5 миллионов. Интересно, что по опять же официальным данным в городе на Неве ежедневно выявляют в 2-3 раза меньше новых больных чем в Москве, при этом смертность в двух столицах держится на одном уровне — около 100 летальных исходов связанных с ковидом регистрируют ежедневно.

По последним данным, от COVID-19 в Петербурге привились миллион 150 тыс. человек, из них почти 800 тысяч завершили цикл вакцинации.