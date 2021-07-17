Власти Свердловской области отказались считать крестным ходом шествие с участием нескольких тысяч человек

Верующие, несмотря на запрет, прошли от Храма на Крови в Екатеринбурге до Ганиной ямы в годовщину расстрела царской семьи.

Крестный ход в том виде, в котором он проходит традиционно, вчера не проводился, утверждает вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. В своем комментарии изданию «Подъем» он пояснил, что, цитата, «отдельные граждане небольшими группами прошли по тротуару», их было не более 2 тысяч человек, тогда как обычно участвуют десятки тысяч человек. Так что власти это крестным ходом не считают. Бидонько подтвердил, что это мероприятие было не согласовано. В РПЦ, в свою очередь, шествие назвали «народным памятным ходом» и отметили, что верующие передвигались небольшими группками по тротуарам и пешеходным переходам.

Крестный ход начался ночью с двухчасового богослужения. Собравшихся было так много, что они частично перекрыли проезжую часть. В толпе редко можно было увидеть маски, пренебрегали верующие и социальной дистанцией. Священнослужители призывали людей соблюдать меры безопасности.

Затем толпа направилась к Ганиной Яме. Впереди колонны несли иконы, хоругвии, кресты. Иногда участники шествия шли по проезжей части. На всем пути, более 20 километров, их сопровождали сотрудники ГИБДД. Силовики проведению крестного хода не препятствовали. Несмотря на то, что шествие не согласовали, никого не задержали.

Крестный ход ежегодно проходит в Екатеринбурге в память об убийстве Николая II, его семьи и окружения. В этом году власти запретили проводить шествие из-за третьей волны коронавируса.