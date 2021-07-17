В Донбассе и ряде стран сегодня вспоминают жертв сбитого над Донецком пассажирского лайнера — ровно 7 лет назад погибли почти 300 человек.

Донбасс ждёт правды о расследовании трагедии малазийского Боинга, объявил на митинге глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, с первых дней после трагедии в ДНР были готовы предоставить информацию о случившемся, но международное следствие до сих пор не проявило активности, уверяет лидер сепаратистов. Митинг провели неподалеку от места, где в июле 14-го упали обломки сбитого лайнера. В свою очередь президент Украины в 7-ю годовщину сбитого Боинга сказал, что Киев внимательно следит за судом в Нидерландах. Владимир Зеленский надеется на сотрудничество всех сторон, это необходимо чтобы выяснить правду и привлечь виновных к ответственности. Их наказание важно для будущих поколений, подчеркнул Зеленский. В том, что обвиняемые ответят за сбитый Боинг и гибель 298-ми человек – украинский президент не сомневается.

На этом фоне главы МИД стран, входящих в группу по расследованию катастрофы – помимо Украины это Нидерланды, Австралия, Бельгия и Малайзия, выпустили совместное заявление. Министры сказали, что полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении обвиняемых. Со своей стороны, посол США в Киеве Джордж Кент призвал российские власти признать ответственность за гибель рейса MH17 и сотрудничать со следствием.

Напомним, обвинение предъявлено трём россиянам – бывшим сотрудникам ГРУ и ФСБ — это Игорь Стрелков, он же Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Последний фигурант громкого дела – украинец Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке на территорию Украины зенитно-ракетного комплекса Бук, из него вскоре сбили самолёт, который направлялся из Амстердама в столицу Малайзии. В процессе участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Месяц назад в суде представили улики, которые указывают что лайнер сбили с территории Украины, подконтрольной сепаратистам. Огласили также показания очевидцев пуска ракеты по Боингу. Некоторые утверждали, что видели в небе след ракеты или слышали грохот и свист, который она издавала.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что хотя в суде Нидерландов проходит рассмотрение дела по существу, следствие еще не завершилось.

«На этой стадии суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинению, и ответить на три вопроса: был ли сбит самолет из ЗРК «Бук»; была ли запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбитии самолета». Продолжается расследование, направленное на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы", — заявила генпрокурор.

Виновные в этой трагедии рано или поздно будут наказаны, выразил уверенность в эфире «Эха Москвы» редактор отдела России журнала The Economist Аркадий Островский. «Безусловно, для родственников этих погибших людей в этом самолете важна юридическая сторона этого дела. И никто и ничто не вечно, в России может смениться власть в какой-то момент, смениться режим. И тогда все эти документы и показания, которые дотошно задокументированы, они, может быть, пригодятся. И другая власть, которая не будет правопреемником действующей этой власти, сможет выдать или привлечь к ответственности тех, кто виновен», — сказал он.

Председатель думского комитета по делам СНГ, член фракции КПРФ Леонид Калашников сказал «Эху Москвы», что, по его мнению, еще семь лет назад Россия без суда и следствия была назначена виновной. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в причастности у обстрелу и гибели малазийского «Боинга». В начале июля суд в Гааге приостановил слушания. Возобновиться они должны в сентябре.