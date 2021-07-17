Около 10 деревьев, по предварительным данным, повалил сильный ветер в Москве

Одно из них упало на провода, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Тем временем из-за непогоды на Киевском вокзале было задержано отправление пассажирского поезда Москва — Брянск и электрички в Калугу, передает агентство «Москва». Сообщений о пострадавших в результате удара стихии не поступало.
2021-07-17T17:34:12+03:00
2021-07-17T17:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 17 июля 2021
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