Франция начнет требовать тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран Европы

Это коснется тех, кто еще не полностью прошел вакцинацию, говорят в правительстве республики. Новые правила начнут действовать для тех, кто прилетает из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов. Люди, которые полностью вакцинированы препаратами, признанным Европейским агентством по лекарственным средствам, не будут обязаны показывать тест. В то же время европейский регулятор пока не зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».