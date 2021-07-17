Франция начнет требовать тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран Европы

Это коснется тех, кто еще не полностью прошел вакцинацию, говорят в правительстве республики. Новые правила начнут действовать для тех, кто прилетает из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов. Люди, которые полностью вакцинированы препаратами, признанным Европейским агентством по лекарственным средствам, не будут обязаны показывать тест. В то же время европейский регулятор пока не зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
2021-07-17T17:33:54+03:00
2021-07-17T17:33:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872738-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 17 июля 2021
Загрузка комментариев...