Общая площадь природных пожаров в Карелии возросла вдове

Сейчас в регионе горит лес на более чем 2 тысячах гектаров, передает местное управление МЧС. Ранее о сложной пожароопасной обстановке рассказали добровольцы, которые тушат пожары в национальном парке «Ладожские шхеры» неподалеку от границы с Ленинградской областью. Дождей там, как и в Петербурге, не было давно.
2021-07-17T17:33:32+03:00
2021-07-17T17:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 17 июля 2021
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