Общая площадь природных пожаров в Карелии возросла вдове

Сейчас в регионе горит лес на более чем 2 тысячах гектаров, передает местное управление МЧС. Ранее о сложной пожароопасной обстановке рассказали добровольцы, которые тушат пожары в национальном парке «Ладожские шхеры» неподалеку от границы с Ленинградской областью. Дождей там, как и в Петербурге, не было давно.