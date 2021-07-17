Якутск вновь накрыл дым от лесных пожаров

Только накануне местное управление Роспотребнадзора зафиксировало загрязнение воздуха, которое превышает норму в восемь раз, передает интернет-издание «Новости Якутии». Общая площадь природных пожаров в республике сейчас составляет почти 1,5 миллиона га, говорят спасатели. Они призывают жителей столицы региона не выходить на улицу без необходимости, а еще использовать защитные маски.