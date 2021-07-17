В Петербурге пропал сын жительницы Дагестана Нины Церетиловой

Ранее ее бывшего мужа Магомеда суд ограничил в родительских правах, рассказала сама женщина «Новой газете». Сын Церетиловой был в Петербурге с близким родственником, на которого оформлена доверенность. Сама она из-за судов сейчас находится в Дагестане. Она предполагает, что к похищению причастен бывший супруг. Конфликт с ним у Церетиловой, которая отказалась от ношения хиджаба, начался 3 года назад, когда она подала иск о возобновлении выплаты алиментов. Женщина рассказывала, что развелась с мужем около 10 лет назад, поскольку он бил ее, в том числе во время беременности. По словам Церетиловой, сначала суд передал детей Магомеду из-за того, что у нее были цветные волосы, пирсинг и татуировки.

