В Москве простились с актёром и музыкантом Петром Мамоновым

Панихида прошла в Донском монастыре. Мамионов скончался на 71-м году жизни от последствий коронавируса. По словам его родных, ранее он отказывался от прививки.

Внефракционный депутат Мосгордумы, член комиссии по культуре Андрей Медведев сказал «Эху Москвы», что вопрос об увековечивании памяти Мамонова могут обсудить уже осенью.

Медведев добавил, что проголосует за установку памятной таблички, потому что, помимо религиозных людей, есть почитатели его музыкального и актёрского творчества.

Петр Мамонов также вел на «Эхе» передачу «Золотая полка». Сегодня в полночь выйдет в эфир повтор программы «Аргентум» с участием актера и музыканта.