Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом

В своем твиттере он написал о том, что получил положительный тест. В то же время чиновник отметил, что ранее сделал прививку, и потому симптомы заболевания у него слабые. Министр призвал всех граждан страны, не получивших вакцину, сделать прививку как можно скорее. В Великобритании минимум первую дозу вакцины получили более 46 млн. человек, или почти 88% взрослого населения страны.