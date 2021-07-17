Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом

В своем твиттере он написал о том, что получил положительный тест. В то же время чиновник отметил, что ранее сделал прививку, и потому симптомы заболевания у него слабые. Министр призвал всех граждан страны, не получивших вакцину, сделать прививку как можно скорее. В Великобритании минимум первую дозу вакцины получили более 46 млн. человек, или почти 88% взрослого населения страны.
2021-07-17T17:04:18+03:00
2021-07-17T17:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 17 июля 2021
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