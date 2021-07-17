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17:03, 17 июля 2021

Американские власти расследуют возможную атаку на своих дипломатов в Вене

Американские власти расследуют возможную атаку на своих дипломатов в Вене — они испытывают те же симптомы, что сотрудники диппредставительства в Гаване несколько лет назад. Тогда высказывались предположения, что за этим может стоять Россия.

Около двух десятков американских разведчиков, дипломатов и других правительственных чиновников, работающих в Вене, в последние месяцы жаловались на проблемы со здоровьем. Необъяснимые симптомы начались вскоре после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена в январе этого года, пишет журнал New Yorker. По его данным, источник неизвестного заболевания не установлен, но симптомы напоминают те, что испытывали дипломаты в Гаване, а потом и в Гуанчьжоу – те жаловались на головокружение, иногда шум в ушах, бессонницу, проблемы со зрением и головные боли. Глава ЦРУ Уильям Бернс называет это атаками, пишет New Yorker. Агентство Associated Press подтвердило, что администрация Байдена занялась расследованием новых случаев загадочного заболевания. Его назвали «гаванским синдромом». Высказывались предположения, что причиной недомоганий может стать воздействие направленного ультразвукового или инфракрасного излучения. Как отмечает New Yorker, в Вашингтоне считают, что так воздействует оборудования, которое используют сотрудники ГРУ.

Спустя годы исследований до сих пор нет однозначного ответа по поводу того, были ли это действительно атаки на дипломатов и кто за ними может стоять.


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