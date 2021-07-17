Пассажирский самолет Боинг-777 авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска

Как рассказали в компании «Уральские авиалинии», на борту стало плохо пассажирке. Самолет летел из Южно-Сахалинска в Москву. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее госпитализировали, добавили представители перевозчика. Рейс уже вылетел дальше по маршруту.