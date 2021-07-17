Пассажирский самолет Боинг-777 авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска

Как рассказали в компании «Уральские авиалинии», на борту стало плохо пассажирке. Самолет летел из Южно-Сахалинска в Москву. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее госпитализировали, добавили представители перевозчика. Рейс уже вылетел дальше по маршруту.
2021-07-17T17:02:30+03:00
2021-07-17T17:02:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:02, 17 июля 2021
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