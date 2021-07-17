В Саранске, как пишет интернет-издание Znak, полиция несколько часов не забирала тело умершего мужчины из лужи

Врачи и силовики, как утверждают очевидцы, разъехались, когда начался ливень. По словам некоторых пользователей соцсетей, все из-за того, что житель Саранска, которому внезапно стало плохо, упал между проезжей частью и пешеходной зоной. Из-за этого описать место смерти, как утверждается, полицейские не смогли. Тело мужчины, в свою очередь, осталось лежать прямо в луже. По подсчетам интернет-издания Readovka, труп не убирали на протяжении 4 часов. Одна из пользователей соцсетей уверяет, что около получаса пыталась дозвониться до мордовского Минздрава и сообщить о случившемся, но чиновники не взяли трубку. При этом, судя по фотографиям, рядом с телом стояла белая машина. Однако принадлежала ли она какому-либо из ведомств, не уточняется.

Полиция и Минздрав Мордовии инцидент пока не прокомментировали.