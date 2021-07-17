Организаторы авиасалона МАКС оставили в силе требование о наличии отрицательного теста на ковид или кода после вакцины

Организаторы авиасалона МАКС оставили в силе требование о наличии отрицательного теста на коронавирус или кода после вакцинации. Само мероприятие стартует во вторник в подмосковном Жуковском. Между тем в начале следующей недели власти Московской области отменяют требование предъявлять код при посещении заведений общепита. Такие же правила отменяют и в Москве.
2021-07-17T16:36:58+03:00
2021-07-17T16:36:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 17 июля 2021
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