Организаторы авиасалона МАКС оставили в силе требование о наличии отрицательного теста на ковид или кода после вакцины

Организаторы авиасалона МАКС оставили в силе требование о наличии отрицательного теста на коронавирус или кода после вакцинации. Само мероприятие стартует во вторник в подмосковном Жуковском. Между тем в начале следующей недели власти Московской области отменяют требование предъявлять код при посещении заведений общепита. Такие же правила отменяют и в Москве.