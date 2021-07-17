Только девять вагонов, по уточненным данным, сошли с рельсов при столкновении грузовых поездов в Амурской области, передает агентство «Интерфакс». Сейчас на месте происшествия уже ведутся восстановительные работы. Ранее сообщалось, что пострадали почти 100 вагонов. В результате лобового столкновения двух составов погибли два человека, еще двое пострадали. По предварительной версии, причиной мог стать сердечный приступ у одного из машинистов. В региональной прокуратуре ранее заверили, что ЧП не повлияло на движение пассажирских поездов.
2021-07-17T16:36:08+03:00
2021-07-17T16:36:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 17 июля 2021
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