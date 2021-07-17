Центризбирком заверил списки партии «Яблоко» для участия в парламентских выборах

Ранее в комиссии говорили, что к документам возникли вопросы и дали срок на исправление найденных ошибок. Сегодня ЦИК заверил федеральный список «Яблока» и перечень кандидатов по одномандатным округам. Ранее Центризбирком заверил списки 11 из 15 партий, которые объявили о планах участвовать в думских выборах.