Продолжительность жизни по итогам прошлого года снизилась практически во всех российских регионах, пишет газета РБК

Исключением стал Севастополь, следует из данных Росстата. Сильнее всего сокращение произошло в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе, Липецкой области и Дагестане. Там продолжительность снизилась почти на 3-4 года. В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни опустилась до 71,5 года. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России в то же время составил почти 10 лет, и остается одним из самых высоких в мире.