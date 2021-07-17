Полиция в Москве задержала двух пикетчиков на Пушкинской площади

Один проводил акцию в поддержку группы адвокатов «Команда 29», другой против ипотеки, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». При этом оба настаивают, что проводили независимые друг от друга акции. В чем их обвиняют, пока не уточняется, обоих отвезли в ОВД «Тверское».
2021-07-17T16:34:18+03:00
2021-07-17T16:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 17 июля 2021
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