Полиция в Москве задержала двух пикетчиков на Пушкинской площади

Один проводил акцию в поддержку группы адвокатов «Команда 29», другой против ипотеки, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». При этом оба настаивают, что проводили независимые друг от друга акции. В чем их обвиняют, пока не уточняется, обоих отвезли в ОВД «Тверское».