Лев напал на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае

Пострадавшего госпитализировали с рваными ранами предплечья. Сейчас следственные органы проводят проверку. По сведениям полиции, все произошло, когда подросток попытался сфотографировать хищника. Представители кубанской прокуратуры сказали агентству ТАСС, что животное находилось на базе незаконно. Сейчас рассматривается вопрос об изъятии льва.