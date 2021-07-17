Депутат Калашников считает, что трагедия с рейсом MH-17 положила начало практике безосновательного наложения санкций

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что трагедия с рейсом MH-17 положила начало практике безосновательного наложения санкций. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю это трагедией, которая случилась, но еще более отвратительно, что она положила начало таким вещами, как бездоказательное наложение санкций. Даже в отношении Ливии, как вы помните, с Каддафи этого не было» – сказал Калашников.

Л.Калашников назвал международное расследование катастрофы малазийского боинга «отвратительным». «С тех пор на всех нас, на россиян, которые страдают от санкций, наложили санкции, которые повалились на нас без всякого доказательства. Но боинг припечатали к России. Я расцениваю отвратительно, на Россию наложили 7 лет назад санкции за этот факт, который не доказан» – заключил депутат.

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года, погибли 298 человек. Расследованием крушения лайнера занимается совместная следственная группа, которой руководит генпрокуратура Нидерландов. Россия в расследовании не участвует.