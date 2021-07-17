Политолог Васадзе считает, что глава МВД Грузии избежит ответственности за беспорядки на акции противников ЛГБТ
«Я думаю, что министра внутренних дел Грузии ждут очень тяжелые вопросы в парламенте. Другое дело, что демократия у нас, это как у Пелевина – demo-version, поэтому ничего страшного с ним не случится» – сказал Васадзе.
Г.Васадзе считает, что все вопросы и ответы на предстоящем заседании парламента уже можно предсказать. «Мы знаем, что он может сказать: полиция предприняла все меры, но увы не получилось, потому что народа было слишком много, толпа была агрессивная». Васадзе, тем не менее, считает, что власти напрямую причастны к произошедшему и не сумели обеспечить безопасность на акции.
Политолог отметил, что нельзя точно сказать, как именно беспорядки сказались на репутации страны. «На репутации Грузии сказывается скверно. Вместе с тем, давайте посмотрим на это с другой стороны. Тысячи людей вышли после этого на проспект Руставели и сказали нет погромщикам, и это сказалось хорошо» – заключил Васадзе.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури завтра выступит на заседании парламента с отчетом о беспорядках в заключительный день «Тбилиси прайда», организованного защитниками прав секс-меньшинств. Тогда на площадь вышли противники ЛГБТ, пострадали 55 человек большинство из которых были сотрудниками СМИ.