В США ученые, как пишет журнал Nature, обнаружили иммунную молекулу, которая может бороться с коронавирусами

Американские ученые, как пишет журнал Nature, обнаружили иммунную молекулу, которая может бороться с различными коронавирусами. По словам ученых Онкологического исследовательского центра в Сиэтле, это открытие может помочь в разработке широкого спектра лекарств и вакцин. Они изучали 12 антител у заразившихся людей. Одна из молекул, смогла блокировать проникновение целого ряда вариантов коронавируса в клетки. Авторы исследования напомнили, что инфекция опасна еще и тем, что может мутировать.