В США ученые, как пишет журнал Nature, обнаружили иммунную молекулу, которая может бороться с коронавирусами

Американские ученые, как пишет журнал Nature, обнаружили иммунную молекулу, которая может бороться с различными коронавирусами. По словам ученых Онкологического исследовательского центра в Сиэтле, это открытие может помочь в разработке широкого спектра лекарств и вакцин. Они изучали 12 антител у заразившихся людей. Одна из молекул, смогла блокировать проникновение целого ряда вариантов коронавируса в клетки. Авторы исследования напомнили, что инфекция опасна еще и тем, что может мутировать.
2021-07-17T16:09:25+03:00
2021-07-17T16:09:25+03:00
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16:09, 17 июля 2021
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