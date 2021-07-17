Вице-губернатор Свердловской области не считает крестным ходом шествие, которое верующие ночью провели в Екатеринбурге

Вице-губернатор Свердловской области отказался считать крестным ходом массовое несогласованное шествие, которое верующие ночью провели в Екатеринбурге.

Крестный ход в Екатеринбурге в ночь на субботу не проводился, утверждает Сергей Бидонько. По словам вице-губернатора Свердловской области, отдельные граждане небольшими группами прошли тем же путём в память об убитом большевиками императоре Николае Втором и его семье. Отметим, маршрут занимает несколько часов. Верующие как уверяет чиновник, не выходили на проезжую часть, они перемещались только по тротуару. Об этом он сказал изданию «Подъём». Бидонько отметил, что до начала эпидемии коронавируса «Царские дни» собирали десятки тысяч участников. Теперь их было не больше двух тысяч. Между тем по оценке издания Znak крестный ход ночью собрал до четырёх тысяч участников. Судя по фотографиям и видео, опубликованным СМИ и выложенным в соцсетях, людей в шествии участвовало много, социальную дистанцию большинство из них не соблюдало и не носило масок. Корреспонденту Znak люди говорили, что не боятся заразиться ковидом в разгар третьей волны пандемии, поскольку с ними бог. Верующие также по словам очевидцев хаотично выходили на проезжую часть, полиция перекрывала дороги и разрешала людям идти на красный свет.

Ранее власти Свердловской области запретили верующим проводить шествие из-за ухудшения ситуации в регионе с коронавирусом. В ответ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сказал, что будет несмотря на запреты участвовать в крестном ходе. О том же объявили и представители епархии.