В Донбассе почтили память пассажиров и экипажа сбитого семь лет назад малазийского «Боинга»

Траурный митинг прошел неподалеку от места падения обломков лайнера. Между тем суд по этому делу еще не закончен.

283 пассажира и 15 членов экипажа погибли в этот день в небе на востоке Украины. Эта авиакатастрофа входит в десятку крупнейших. Рейс летел по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Большинство жертв были подданными Нидерландов. Помимо них, на борту были люди из Малайзии, Австралии, Индонезии и Великобритании.

Суд по делу о крушении «Боинга» идёт в Амстердаме с марта прошлого года. Обвинение утверждает, что следователи выявили группу из четырёх человек, причастных к инциденту. Это воевавшие на стороне непризнанных республик россияне Игорь Гиркин, Сергей Дублинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. В Нидерландах их обвиняют в том, что они доставили на территорию Украины установки «Бук», из которой впоследствии был сбит пассажирский самолёт.

В суде со стороны обвиняемых присутствуют только представители Пулатова. Остальных судят заочно. Вины они не признают.

Главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выразили уверенность в независимости, открытости и объективности уголовного расследования по делу о трагедии. Тем временем глава американской дипмиссии в Киеве Джордж Кент призвал Россию сделать важный шаг.

«Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в том, что самолет сбили, и в полной мере сотрудничать со следствием», — сказал Кент.

В Москве ранее неоднократно причастность к трагедии отрицали.