В Кунцевском округе Москвы завтра пройдут дебаты потенциальных кандидатов на выборы – организатор

Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из организаторов Диана Яковлева.

«Дебаты кандидатов в кандидаты, поскольку они еще не зарегистрированы, по 197 округу Кунцево города Москвы. Будет 5 кандидатов. Темы пока не определены, будет три темы, телевизионный формат» – рассказала Яковлева.

Она отметила, что общественная организация «Депутатская академия», которая проведет дебаты, не против провести их и в других округах.

«Если кандидаты изъявят желание, мы каждую неделю будем проводить дебаты на платформе «Депутатской академии». Мы звали еще кандидатов по одинцовскому округу, но там кандидаты не собрались» – заключила Яковлева.