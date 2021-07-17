В Москве простились с солистом «Хора Турецкого» Борисом Горячевым

Он скончался на 50-м году жизни от коронавируса. Ранее сегодня в Донском монастыре прошло прощание с музыкантом и актером Петром Мамоновым, который скончался от коронавируса на 71 году жизни.
2021-07-17T15:34:15+03:00
2021-07-17T15:34:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872662-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 17 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…