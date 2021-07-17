Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне в Токио

Положительный тест сдал член иностранной делегации из состава организаторов Олимпиады, однако его имя не раскрывают. С 1 июля, как подсчитали в Оргкомитете, положительный тест на коронавирус оказался у 45 человек, которые имеют отношение к соревнованиям. Сами игры, которые стартуют менее чем через неделю, пройдут практически без зрителей и в соответствии с жесткими правилами карантина.