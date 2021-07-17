Санкт-Петербург преодолел отметку в полмиллиона случаев заражения коронавирусом с начала пандемии

За минувшие сутки в городе было зарегистрировано почти 2 тысячи заболевших. При этом скончалось чуть больше, чем в Москве – 105 человек против 102 соответственно. Всего в России было зафиксировано чуть более 25 тысяч новых случаев. Скончались 787 человек.