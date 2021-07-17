Санкт-Петербург преодолел отметку в полмиллиона случаев заражения коронавирусом с начала пандемии

За минувшие сутки в городе было зарегистрировано почти 2 тысячи заболевших. При этом скончалось чуть больше, чем в Москве – 105 человек против 102 соответственно. Всего в России было зафиксировано чуть более 25 тысяч новых случаев. Скончались 787 человек.
2021-07-17T15:33:00+03:00
2021-07-17T15:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 17 июля 2021
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Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
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