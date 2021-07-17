Российская экономика вернулась к докризисному уровню, считают специалисты международного рейтингового агентства S&P

При этом они повысили прогноз роста ВВП почти на половину процентных пункта, до 3,7%. Восстановление внутреннего спроса, по их оценке, в первой половине года произошло быстрее, чем предполагали. Российское руководство, судя по всему, не планирует переходить к жестким карантинным ограничениям, наращивая, одновременно с этим, темпы вакцинации. Кроме того, считают в агентстве, восстановлению экономики способствует то, что доля малого и среднего бизнеса составляет меньшую долю ВВП России по сравнению с западными странами.
2021-07-17T15:32:09+03:00
2021-07-17T15:32:09+03:00
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15:32, 17 июля 2021
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