Российская экономика вернулась к докризисному уровню, считают специалисты международного рейтингового агентства S&P

При этом они повысили прогноз роста ВВП почти на половину процентных пункта, до 3,7%. Восстановление внутреннего спроса, по их оценке, в первой половине года произошло быстрее, чем предполагали. Российское руководство, судя по всему, не планирует переходить к жестким карантинным ограничениям, наращивая, одновременно с этим, темпы вакцинации. Кроме того, считают в агентстве, восстановлению экономики способствует то, что доля малого и среднего бизнеса составляет меньшую долю ВВП России по сравнению с западными странами.