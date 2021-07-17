МВД России не видит оснований для того, чтобы заставить курьеров-велосипедистов знать ПДД

Обсуждение их правового статуса ведется уже довольно длительное время, рассматривалась необходимость регистрации велосипедистов, сказали в ведомстве агентству ТАСС. В свою очередь в столичном управлении ГИБДД выступили с инициативой обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание правил. Но экспертное сообщество не смогло сформулировать основания для поправок в законы, признали в министерстве.
2021-07-17T15:31:33+03:00
2021-07-17T15:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 17 июля 2021
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