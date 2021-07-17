Полиция в Саранске, как пишет интернет-издание Znak, несколько часов не забирала труп из лужи на улице

Сотрудники ОВД и медики разъехались из-за начавшегося ливня, утверждают очевидцы. По их словам, умершему стало плохо, он упал между проезжей частью и пешеходной зоной и скончался. У полицейских из-за этого, как пишет издание, возникла заминка: они не могли точно описать место смерти. Позже тело все-таки забрали. Полиция и местный минздрав пока никак не прокомментировали инцидент.