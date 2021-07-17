Новая газета: Роспотребнадзор заблокировал сайт Чешского радио из-за статьи о самоубийстве студента в Праге в 1969

«Новая газета» сообщает, что Роспотребнадзор заблокировал сайт «Чешского радио» из-за статьи о самоубийстве студента в Праге в 1969 году. Речь идет о Яне Палахе, который совершил свой поступок в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

При попытке зайти на сайт «Чешского радио» в российском сегменте интернета теперь появляется сообщение о том, что доступ заблокирован. В нем уточняется, что это было сделано на основании федерального закона. По данным проекта «Роскомсвобода», решение было принято еще в мае, однако сайт заблокировали только на днях.

Как отмечается, публикация, из-за которой страница «Чешского радио» оказалась недоступна в России, была размещена еще 20 лет назад. В ней говорилось о случаях самоубийств тех, кто протестовал против ввода войск Организации Варшавского договора в Прагу. Фигура Яна Палаха, покончившего с собой в январе 1969 года и считающегося в Чехии национальным героем, была центральной в материале.

При этом, как отмечает «Роскомсвобода», в конце заблокированной публикации говорится о том, что многие чехи считают волну суицидов на фоне советского вмешательства в Чехословакию ошибкой. Из этого проект делает вывод, что оправдания или популяризации самоубийств в статье «Чешского радио» нет.

Российские власти ранее неоднократно отчитывались о блокировке сайтов, в материалах которых, по их мнению, пропагандируются и описываются способы совершения самоубийства. Как правило, речь идет о публикациях в СМИ.