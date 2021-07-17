Военнослужащий в Красноярском крае устроил стрельбу из окна дома. Его уже задержали, он оказался командиром одной из воинских частей, пишет интернет-издание «Красноярск-онлайн». Представители Центрального военного округа утверждают, что по их данным военнослужащий находился в наряде, когда случайно выстрелил в воздух. Никто не пострадал. В свою очередь местные жители, соседи задержанного, как пишет интернет-издание «Медиазона», говорят, что командир был пьян и устроил стрельбу около пяти часов утра по местному времени. Дом оцепили, людей эвакуировали. Через несколько часов им разрешили вернуться в квартиры, так как в доме не нашли взрывчатки.
2021-07-17T15:03:02+03:00
2021-07-17T15:03:02+03:00
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15:03, 17 июля 2021
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